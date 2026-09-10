Diffusion Micro-Folie : Ballet « L’Oiseau de feu », Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Diffusion Micro-Folie : Ballet « L’Oiseau de feu » Mardi 15 septembre, 17h30 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

Entrée libre, +7ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T17:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T17:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

Diffusion Micro-Folie du ballet « L’Oiseau de feu, chorégraphie de Thierry Malandain, 2021 »

Heure : 17h30>18h

Public : +7ans

Descriptif : L’Oiseau de feu, l’incarnation du mythe par la danse. En 2021, Thierry Malandain et le Malandain Ballet Biarritz réinventent le chef-d’œuvre de Stravinsky. Une chorégraphie puissante où la virtuosité technique rencontre l’émotion pure, pour une révélation du conte russe sous un jour inédit. À découvrir absolument.

Modalité : Entrée libre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]

L’Oiseau de feu, l’incarnation du mythe par la danse. En 2021, Thierry Malandain et le Malandain Ballet Biarritz réinventent le chef-d’œuvre de Stravinsky. Ballet Micro-Folie

LOiseau-de-feu_©OHoueix