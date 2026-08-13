Conférence patrimoniale 1936-1939 Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
jeudi 17 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Conférence patrimoniale 1936-1939 Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine)
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Entre 1936 et 1939, un grand nombre de réfugiés espagnols sont arrivés à Labouheyre et dans les communes alentour comme Liposthey, Pontenx les forges et bien d’autres. Decouvrez leur histoire.
Conférence 1936-1939 Des réfugiés espagnols à Labouheyre Heure 18h-19h Public Adultes Entre 1936 et 1939, un grand nombre de réfugiés espagnols sont arrivés à Labouheyre et dans les communes alentour comme Liposthey, Pontenx les forges et bien d’autres. Decouvrez leur histoire.
Entrée libre .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Conférence patrimoniale 1936-1939 Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine)
Between 1936 and 1939, a large number of Spanish refugees arrived in Labouheyre and in surrounding towns such as Liposthey, Pontenx-les-Forges, and many others. Discover their story.
L’événement Conférence patrimoniale 1936-1939 Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine) Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cœur Haute Lande
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