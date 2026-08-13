Conférence patrimoniale 1936-1939 Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Conférence patrimoniale 1936-1939 Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine)

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17 19:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Entre 1936 et 1939, un grand nombre de réfugiés espagnols sont arrivés à Labouheyre et dans les communes alentour comme Liposthey, Pontenx les forges et bien d’autres. Decouvrez leur histoire.

Conférence 1936-1939 Des réfugiés espagnols à Labouheyre Heure 18h-19h Public Adultes Entre 1936 et 1939, un grand nombre de réfugiés espagnols sont arrivés à Labouheyre et dans les communes alentour comme Liposthey, Pontenx les forges et bien d’autres. Decouvrez leur histoire.

Entrée libre .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Conférence patrimoniale 1936-1939 Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine)

Between 1936 and 1939, a large number of Spanish refugees arrived in Labouheyre and in surrounding towns such as Liposthey, Pontenx-les-Forges, and many others. Discover their story.

L’événement Conférence patrimoniale 1936-1939 Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine) Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cœur Haute Lande