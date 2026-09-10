Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine), Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine) Mercredi 16 septembre, 10h00 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes
sur inscription, +5ans, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Intitulé : Conte animé Monsieur F
Heure : 10h>11h
Public : +5ans Descriptif : Le conte animé Monsieur F retrace la vie de Félix Arnaudin en croisant les bergers de la « Grande Lande », le bécut, les fées, les sorcières, l’amour même… Une histoire qui nous transporte tout en poésie dans un monde désormais figé dans le temps, mais encore bien vivant dans les imaginaires.
Modalités : Sur inscription
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]
Spectacle à partir de 5 ans spectacle patrimoine
À voir aussi à Labouheyre (Landes)
- Atelier numérique ChatGPTet IA optimisez vos usages Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 10 septembre 2026
- Diffusion Micro-Folie : Ballet « L’Oiseau de feu », Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre 15 septembre 2026
- Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 15 septembre 2026
- Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre 16 septembre 2026
- Conférence patrimoniale : 1936-1939 : Des réfugiés espagnols à Labouheyre (Journées Européennes du Patrimoine), Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre 17 septembre 2026