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Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine), Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre

Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine), Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif
sur inscription, +5ans, gratuit

Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine) Mercredi 16 septembre, 10h00 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

sur inscription, +5ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

Intitulé : Conte animé Monsieur F
Heure : 10h>11h
Public : +5ans Descriptif : Le conte animé Monsieur F retrace la vie de Félix Arnaudin en croisant les bergers de la « Grande Lande », le bécut, les fées, les sorcières, l’amour même… Une histoire qui nous transporte tout en poésie dans un monde désormais figé dans le temps, mais encore bien vivant dans les imaginaires.
Modalités : Sur inscription

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]
Spectacle à partir de 5 ans spectacle patrimoine

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