Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine), Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine) Mercredi 16 septembre, 10h00 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

sur inscription, +5ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

Intitulé : Conte animé Monsieur F

Heure : 10h>11h

Public : +5ans Descriptif : Le conte animé Monsieur F retrace la vie de Félix Arnaudin en croisant les bergers de la « Grande Lande », le bécut, les fées, les sorcières, l’amour même… Une histoire qui nous transporte tout en poésie dans un monde désormais figé dans le temps, mais encore bien vivant dans les imaginaires.

Modalités : Sur inscription

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]

Spectacle à partir de 5 ans spectacle patrimoine