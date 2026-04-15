Badges d’ailleurs, Bibliothèque des Capucins, Rouen
Badges d’ailleurs, Bibliothèque des Capucins, Rouen mercredi 15 avril 2026.
Badges d’ailleurs Mercredi 15 avril, 10h00 Bibliothèque des Capucins Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00
Fabriquez vos badges et magnets qui vous inviteront au voyage, grâce aux documents issus de nos peintures, gravures et estampes anciennes, numérisées sur notre bibliothèque numérique patrimoniale rotomagus.fr.
Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/badges-dailleurs »}] [{« link »: « https://www.rotomagus.fr/rotomagus/?mode=desktop »}]
Fabriquez vos badges et magnets qui vous inviteront au voyage, grâce aux documents issus de nos peintures, gravures et estampes anciennes.
© BMR – Rotomagus.fr
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