Badges d’ailleurs, Bibliothèque des Capucins, Rouen

Badges d’ailleurs Mercredi 15 avril, 10h00 Bibliothèque des Capucins Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

Fabriquez vos badges et magnets qui vous inviteront au voyage, grâce aux documents issus de nos peintures, gravures et estampes anciennes, numérisées sur notre bibliothèque numérique patrimoniale rotomagus.fr.

Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/badges-dailleurs »}] [{« link »: « https://www.rotomagus.fr/rotomagus/?mode=desktop »}]

Fabriquez vos badges et magnets qui vous inviteront au voyage, grâce aux documents issus de nos peintures, gravures et estampes anciennes.

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