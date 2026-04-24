Badges super-héros, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Badges super-héros Mercredi 17 juin, 15h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

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Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/badges-super-heros »}]

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