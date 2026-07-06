Badminton L’Aiguillon-la-Presqu’île
lundi 6 juillet 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Badminton
Salle Omnisport L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Avec un animateur sportif diplômé d’état, venez jouez au badminton dans la salle omnisport de L’Aiguillon-sur-Mer
Avec un animateur sportif diplômé d’état, venez jouer au badminton dans la salle omnisport de L’Aiguillon-sur-Mer
Ouvert à tous .
Salle Omnisport L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr
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English :
Come and play badminton in L’Aiguillon-sur-Mer’s sports hall with a state-qualified sports instructor
L’événement Badminton L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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