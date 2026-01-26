Sortie nature, balade cyclo-ornitho Mairie de la Faute-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie nature, balade cyclo-ornitho

Mairie de la Faute-sur-Mer Avenue de l’Océan L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-23 2026-07-31 2026-09-19

Balade à vélo à la découverte des oiseaux du littoral

Accompagnés d’une animatrice de la LPO Vendée, découvrez à vélo les sites naturels d’exception du littoral sud vendéen et les nombreuses espèces d’oiseaux qui les fréquentent (limicoles, passereaux…).

Venir avec son vélo et son antivol.

Sortie organisée avec le soutien de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral.

.

Mairie de la Faute-sur-Mer Avenue de l’Océan L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bike ride to discover the birds of the coast

L’événement Sortie nature, balade cyclo-ornitho L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud