L’Aiguillon-la-Presqu’île

Concert avec le groupe RECOVER

Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

CONCERT AVEC LE GROUPE RECOVER SUR L’ESPLANADE DEVANT LE RESTAURANT DU CASINO. VOIR LE PROGRAMMES DES ANIMATIONS POUR LA SAISON.

Standards du rock .

Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr

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English :

CONCERT WITH THE GROUP RECOVER ON THE ESPLANADE IN FRONT OF THE CASINO RESTAURANT. SEE THE ENTERTAINMENT PROGRAM FOR THE SEASON.

L’événement Concert avec le groupe RECOVER L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud