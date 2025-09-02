L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie nature, découverte de la Pointe d’Arçay

Route de la Pointe d’Arçay L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-08-05 13:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26

Ouverture des réservations de la visite guidée de la Pointe d’Arçay deux semaines avant la date de la sortie.

La Pointe d’Arçay, partie sud de La Faute-sur-Mer, constitue une presqu’île d’environ 5 à 6 km, parallèle à la côte. Elle est bordée d’un côté par le Lay et de l’autre par l’Atlantique.

Cette flèche sableuse toujours en expansion s’est formée au cours du 18ᵉ siècle par l’accumulation de sable déposé par les courants. Elle est en grande partie couverte par une forêt de pins maritimes.

Interdite au public, on peut toutefois découvrir sa faune et sa flore exceptionnelles en juillet et août, lors de visites guidées et gratuites organisées par l’Office national des forêts et l’Office national de la chasse.

Réservations et renseignements à l’Office de Tourisme.

Attention, cette visite est déconseillée si vous avez des difficultés à marcher ou à rester debout. Elle ne convient pas aux jeunes enfants, n’est pas accessibles aux poussettes.

On marche pendant 3h environ, dans différents paysages, sables, forêt… en alternant les arrêts durant lesquels on vous parlera paysages, faune, flore, vie de la réserve…

Durée 3h00 .

Route de la Pointe d’Arçay L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Reservations for the guided tour of the Pointe d’Arçay open two weeks before the date of the outing.

L’événement Sortie nature, découverte de la Pointe d’Arçay L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud