Bae Party : 20h de son pour la FDLM – Le jour (1/3) Canal Barboteur Bobigny

Pour l’occasion on reçoit Tamada, dj et co-fondatrice du festival Fata Morgana et Marco Del Bosque, producteur, Dj et membre du label parisien Path. C’est entre ambient, bass, trance progressive et tech house que l’énergie s’intensifiera au fur et à mesure de la journée.

La traversée continue ensuite au Dock B avec INNERIUM (00h–06h) puis au Babour Sauvage pour un sunrise takeover (06h–12h).

La team care BAE PARTY sera présente pour faire vivre la fête autrement : espace chill, présence attentive, discussions autour du projet et de nos valeurs… Parce qu’au-delà du dancefloor, BAE PARTY est avant tout une expérience humaine, où la fête se vit avec attention, bienveillance et respect. Aucun comportement problématique ni aucune forme de discrimination ne seront tolérés.

BAE PARTY défend une vision ouverte, communautaire et généreuse de la fête, fidèle à l’esprit originel de la Fête de la Musique <3

INFOS PRATIQUES ⛵️

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Samedi 20 juin

⏰ 16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Pour la Fête de la Musique, BAE PARTY lance une traversée itinérante de 20 heures entre open air, club et sunrise. Ce premier format open air gratuit vous accompagne du coucher de soleil jusqu’au début de la nuit. Installé au bord de l’eau, le Canal Barboteur devient le point de départ de cette grande traversée collective : un espace ouvert, accessible et festif pour entrer librement dans la danse.

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6, rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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