Chazil, Canal 93, Bobigny

Chazil Vendredi 26 juin, 20h00 Canal 93 Seine-Saint-Denis

Prévente : 13€ – Sur place : 17€ / Tarif enfant de 7€ à 9€ Pour des raisons liées au volume sonore, l’accès à la salle est interdit aux enfants de moins de 3 ans et fortement déconseillé aux enfants de moins de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Chazil, héritier des plus grands maîtres du Raï et également représentant de la nouvelle génération nous vient d’Algérie spécialement pour cette saison Raï.

Chanteur et compositeur, Chazil Adlene Bahloul incarne une identité musicale profondément enracinée dans l’essence de l’Algérie. Né à Constantine, il grandit au coeur de sa Casbah, où il développe une passion pour la musique en puisant dans l’âme de son quartier populaire. Sa voix grave, à la fois mélancolique et porteuse d’espoir, résonne comme un écho des émotions de l’Algérie profonde.

Chazil puise son inspiration dans les chants traditionnels algériens, du Aïssaoua, Malouf et El Wesfane à l’Est, au Gnaoui au Sud, en passant par le Chaâbi au Nord et le Raï à l’Ouest, dont il tombe profondément amoureux. Animé par une soif de fusion musicale, il explore également des styles internationaux comme le Flamenco, le Fado, le Reggae et la musique turque, créant un son innovant et universel. Ses voyages lui ont permis de constater l’impact de la musique algérienne à l’international et de séduire un public toujours plus large.

L’année 2025 marque un tournant dans son parcours : entre son passage dans The Voice Arabe et une performance remarquée au Palais des Congrès de Paris devant plus de 4000 spectateurs, il franchit un cap important et élargit considérablement son audience.

En 2026, il confirme cette dynamique avec la sortie du single “Mani Nassi”, qui connaît un véritable engouement sur les plateformes et les réseaux sociaux renforçant sa présence auprès d’un public toujours plus large.

Aujourd’hui, Chazil enchaîne les projets et les scènes, affirmant une identité artistique forte, entre émotion, modernité et héritage.

Chazil incarne une génération d’artistes qui transforment leurs racines en une force créative moderne. À travers sa musique, il porte une vision claire : toucher les cœurs et faire voyager la culture algérienne, sans frontières.

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.canal93.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/chazil?_gl=1*1nu7vc6*_gcl_au*MTY4MTk5ODQ4My4xNzcwMjA1MjcyLjE1MjIwMjI1ODMuMTc3NzA0MDQ4MC4xNzc3MDQwNDgz*_ga*MTE0OTkxOTEyOS4xNzcyNTM0MTMw*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzcwNDczOTIkbzExMyRnMSR0MTc3NzA0Nzg3OSRqNTckbDAkaDE2ODAzNDQwODA. »}] Canal 93 est lieu de musiques actuelles de proximité de la ville de Bobigny.

Depuis sa création en 2002, la salle de concert, réputée pour son acoustique et la proximité entre le public et les artistes, a accueilli des musiciens d’une grande notoriété mais elle est aussi et surtout un lieu d’émergence pour des artistes en développement de Bobigny et de la Seine- Saint- Denis.

Canal 93 c’est aussi un lieu de création, de résidences, pour les musiciens amateurs et les professionnels. Avec ses studios de répétitions et de danse et un studio d’enregistrement. L’équipe de Canal 93 avec l’appui de ses partenaires déploie un projet fait d’apprentissages et de partages, de convivialité et de fête, pour toutes et tous. Un projet où chacun·e est invité·e à participer à la vie culturelle de sa ville, à créer, à profiter d’un spectacle, à apprendre ou à perfectionner sa pratique musicale ou de danse ! Transports en commun :

Ligne 5 – Pablo Picasso

301 – Louise Michel

147 – La Folie

322 – Jean Jaurès/ La Folie

N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso

T1 – Libération

Accessibilité :

Canal 93 s’engage pleinement en faveur de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Notre bâtiment, entièrement de plain-pied, facilite l’accès depuis l’accueil et la billetterie jusqu’à la salle de spectacle, en passant par la scène et l’espace restauration. Des aménagements spécifiques, tels qu’un ascenseur permettant d’accéder aux studios de répétition situés en sous-sol, ainsi que des sanitaires adaptés, ont été mis en place. Notre équipe sur place est disponible pour vous accompagner, vous guider et assurer une expérience agréable, sans obstacle. Nous sommes résolus à rendre notre lieu accessible à tou·te·s

Chazil, héritier des plus grands maîtres du Raï et également représentant de la nouvelle génération nous vient d’Algérie spécialement pour cette saison Raï.

©Hidouche Abdelghani (Bold) ©MohamedWalid_official