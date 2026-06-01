Open Air Avalanche w/Fia & Natcha – Canal Barboteur Canal Barboteur Bobigny

À bord : Fia, Natcha et les fidèles matelots d’Avalanche : Ralph, Kaban & Omani.

Open air, coucher de soleil et dancefloor au fil de l’eau.

On a déjà hâte d’y être ️

On vous attend nombreu.ses

⚓️ ARTISTES ⚓️

FIA

IG : https://www.instagram.com/fiadrch/

NATCHA

IG : https://www.instagram.com/natcha_crea/

KABAN :

IG : https://www.instagram.com/kaban.fr/

OMANI :

IG : https://www.instagram.com/omani.music/

INFOS PRATIQUES ⛵️

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Samedi 13 juin

⏰ 16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

☀️ Avalanche Open Air ☀️ Le 13 juin, la barge reprend du service. De 16h à minuit, on vous retrouve au Barboteur pour un open air bercé par le soleil, les remous du canal et des selectas soigneusement embarquées pour l’occasion.

Le samedi 13 juin 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6, rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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