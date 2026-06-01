Open Air Avalanche w/Fia & Natcha – Canal Barboteur Canal Barboteur Bobigny
Open Air Avalanche w/Fia & Natcha – Canal Barboteur Canal Barboteur Bobigny samedi 13 juin 2026.
À bord : Fia, Natcha et les fidèles matelots d’Avalanche : Ralph, Kaban & Omani.
Open air, coucher de soleil et dancefloor au fil de l’eau.
On a déjà hâte d’y être ️
On vous attend nombreu.ses
⚓️ ARTISTES ⚓️
FIA
IG : https://www.instagram.com/fiadrch/
NATCHA
IG : https://www.instagram.com/natcha_crea/
KABAN :
IG : https://www.instagram.com/kaban.fr/
OMANI :
IG : https://www.instagram.com/omani.music/
INFOS PRATIQUES ⛵️
BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq
Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau
Samedi 13 juin
⏰ 16h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.
☀️ Avalanche Open Air ☀️ Le 13 juin, la barge reprend du service. De 16h à minuit, on vous retrouve au Barboteur pour un open air bercé par le soleil, les remous du canal et des selectas soigneusement embarquées pour l’occasion.
Le samedi 13 juin 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 6, rue Raymond Queneau 93500 Bobigny
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bobigny (Paris)
- Tèmpi Tèmtoa, Médiathèque Elsa Triolet, Bobigny 4 juin 2026
- Stand de prévention, Hôpital Avicenne, Bobigny 4 juin 2026
- Stand, Hôpital Avicenne, Bobigny 4 juin 2026
- MASTERCLASS de NAYRA, Canal 93, Bobigny 5 juin 2026
- NAYRA + Haze MUSAZI, Canal 93, Bobigny 5 juin 2026