MASTERCLASS de NAYRA, Canal 93, Bobigny

MASTERCLASS de NAYRA Vendredi 5 juin, 18h00 Canal 93 Seine-Saint-Denis

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Chanteuse de rap, Nayra mêle écriture profonde et voix puissante pour créer une musique aux identités multiples, ancrée dans sa lignée marocaine et égyptienne et dans sa ville, Saint-Denis. Son art donne voix aux invisibles et aux identités plurielles.

Nayra partagera avec sincérité et authenticité son parcours dans le monde souvent complexe de l’indépendance artistique. Lors de cette masterclass, elle évoquera concrètement comment survivre financièrement tout en restant fidèle à sa vision, comment bâtir un écosystème solide sans passer par un label, et comment maintenir sa santé mentale, artistique et humaine face aux défis du métier.

L’objectif est d’offrir un moment à la fois inspirant, pratique et accessible, mêlant outils concrets et réflexion sur l’état d’esprit indispensable pour avancer sereinement et avec authenticité dans sa carrière d’artiste indépendante. Ce sera une occasion unique d’en apprendre autant sur le terrain que sur le mental nécessaire pour réussir dans ce parcours exigeant mais passionnant.

️La masterclass sera animée et modérée par Adriana Rausseo, co-programmatrice du festival Les Femmes s’en mêlent créatrice du dispositif « Les Femmes S’engagent » pour promouvoir l’égalité et l’inclusion dans les musiques actuelles.

Dans le cadre du Hip-Hop Dev 93, MAAD93.

Cette Masterclass précédera le concert de Nayra + Haze MUSAZI

Vendredi 5 juin 18h00

ℹ️ GRATUIT sur réservation par mail : communication@canal93.net

ℹ️ CONCERT PAYANT 13€ prévente 17€ sur place

Canal 93 63 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01.49.91.10.50 http://www.canal93.com https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny;https://www.instagram.com/canal93.bobigny/ [{« type »: « email », « value »: « communication@canal93.net »}] [{« link »: « mailto:communication@canal93.net »}] Canal 93 est un lieu de musiques actuelles de proximité, situé à Bobigny au cœur de la Seine- Saint- Denis.

Il est tourné essentiellement vers les pratiques artistiques des jeunes du territoire, en lien avec les musiques et danses urbaines et le numérique.

Avec sa salle de concert de 396 places dotée d’une acoustique exceptionnelle et ses studios de répétition équipés, ses studios de danse, d’enregistrement et de podcast, Canal 93 a été conçu comme un lieu destiné à accueillir les pratiques émergentes et à permettre l’exercice des droits culturels.

C’est aussi un espace de convivialité où l’on peut voir un concert, répéter, enregistrer, ou tout simplement boire un verre et se restaurer. Ligne 5 – Pablo Picasso 301 – Louise Michel 147 – La Folie 322 – Jean Jaurès/ La Folie N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso T1 – Libération

“Survivre en tant qu’artiste indépendante” masterclass talk