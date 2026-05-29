Le plus grand banquet du monde Le Wonder Bobigny

Le 6 juin prochain, le collectif Wonder, installé le long du canal de l’Ourcq à Bobigny, ouvre ses portes pour une Nuit Blanche 2026 qui prend l’amour comme événement. Le Wonder choisit de déclarer le sien en passant à table avec un grand banquet, le plus grand possible, une tablée infinie qui serpentera sur l’hectare de parking transformé en jardin. Les artistes résidentexs extirperont le dîner de bouches enflammées incrustées dans le bitume. Une performance collective qui produira ses propres formes : vaisselle, mobilier, œuvres & poèmes amoureux. Ce banquet comme une aventure d’un soir — chaude, chaleureuse, en forme de béguin — pensée par le collectif et ses invité.e.s s’adresse à tous les publics, à tous ceux que l’amour aimante encore.

Piaille ripaille.

L’éponge passée, balayées enfin les traces restantes , les crasses tenaces qui s’étaient immiscées dans certaines crevasses.

Nappes furent dressées, brillent les couverts posés sur la table, bougie frétillent et chandeliers s’illuminent

Il est des nuits comme certains jours,

Lune et soleil se rattrapent,

Se fondent dans la grande fête des fous, des folles.

Le temps se tord et toi beât.e, tu ris du bouffon, tu cours à faire vaciller ton pouls.

Petites Cuillères fissurent les verres,

visage bouffi par l’hilarité,

Montez sur vos chaises, tapez du pied à faire trembler la terre, la gueule ouverte lubrifions nos gorges à grande rasade.

Il faut que le monde entier nous voient et ensemble gueulons ! ensemble, jusqu’ à en perdre la voix.

Louis Danjou

Le 6 juin prochain, le collectif Wonder, installé le long du canal de l’Ourcq à Bobigny, ouvre ses portes pour une Nuit Blanche 2026 qui prend l’amour comme événement. Le Wonder choisit de déclarer le sien en passant à table avec un grand banquet, le plus grand possible, une tablée infinie qui serpentera sur l’hectare de parking transformé en jardin.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 02h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00;2026-06-07T18:00:00+02:00_2026-06-07T02:00:00+02:00

Le Wonder 109, rue de Paris 93000 Bobigny

bonjour@lewonder.com



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