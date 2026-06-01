NAYRA + Haze MUSAZI, Canal 93, Bobigny

NAYRA + Haze MUSAZI Vendredi 5 juin, 20h00 Canal 93 Seine-Saint-Denis

13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Chanteuse de rap, Nayra mêle écriture profonde et voix puissante pour créer une musique aux identités multiples, ancrée dans sa lignée marocaine et égyptienne et dans sa ville, Saint-Denis. Son art donne voix aux invisibles et aux identités plurielles.

Haze MUSAZI, formé au chant lyrique, mêle rap, trap et new wave pour un univers intense et poétique aux contrastes saisissants.

Ce concert est co-produit avec la Ville de Bobigny et le MAAD 93 dans le cadre du projet d’accompagnement et de formation Hip-Hop Dev 93 avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis et la DRAC IDF.

Canal 93 63 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01.49.91.10.50 http://www.canal93.com https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny;https://www.instagram.com/canal93.bobigny/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/nayra-haze-musazi? »}] Canal 93 est un lieu de musiques actuelles de proximité, situé à Bobigny au cœur de la Seine- Saint- Denis.

Il est tourné essentiellement vers les pratiques artistiques des jeunes du territoire, en lien avec les musiques et danses urbaines et le numérique.

Avec sa salle de concert de 396 places dotée d’une acoustique exceptionnelle et ses studios de répétition équipés, ses studios de danse, d’enregistrement et de podcast, Canal 93 a été conçu comme un lieu destiné à accueillir les pratiques émergentes et à permettre l’exercice des droits culturels.

C’est aussi un espace de convivialité où l’on peut voir un concert, répéter, enregistrer, ou tout simplement boire un verre et se restaurer. Ligne 5 – Pablo Picasso 301 – Louise Michel 147 – La Folie 322 – Jean Jaurès/ La Folie N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso T1 – Libération

Un concert inédit réunissant deux puissantes artistes aux univers singuliers partageant pour la première fois la scène. rap urbain