BLVR Festival – LY – Jeune LC – COSTA, Canal 93, Bobigny

BLVR Festival – LY – Jeune LC – COSTA Samedi 13 juin, 20h00 Canal 93 Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

« BLVR du Rap » est un festival consacré au rap indépendant et à l’art du beatmaking, porté par l’association Culture de Banlieue. L’événement vise à valoriser les artistes émergents, les producteurs indépendants et les acteurs qui façonnent les cultures hip-hop contemporaines.

Canal93 accueille trois figures de la nouvelle génération du rap indé, Ly, Costa et Jeune LC. Précédé d’un freestyle spécial 93 animé par «Propagande Freestyle.

Pensé comme un temps fort culturel, artistique et réflexif, le festival vise à mettre en lumière les acteurs indépendants du rap, tout en offrant des espaces de transmission, d’analyse et de rencontre autour des mutations contemporaines du hip-hop et des cultures urbaines.

BLVR Festival clôture son édition le 13 juin 2026 au Canal 93 avec une soirée 100% rap indépendant et énergie live.

LINE UP :

PROPAGANDE FREESTYLE – 2 rappeuses / 2 rappeurs, vérité brute, zéro script.

LY – Des mots qui frappent juste, sans détour.

COSTA – Flow précis, énergie froide, impact direct.

JEUNE LC – Valeurs sûre de la scène parisienne, mental solide, prêt à marquer.

Entre performances live, freestyle et connexion directe avec le public, cette soirée célèbre une scène indépendante libre, engagée et sans compromis.

BLVR Festival, c’est une immersion au cœur de la création indépendante : du live, du fond, et une vraie connexion avec le public.

En partenariat avec le MAAD93 et le département de la Seine-Saint-Denis.

Canal 93 63 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01.49.91.10.50 http://www.canal93.com https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny;https://www.instagram.com/canal93.bobigny/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/blvr-festival?_gl=1*3z1ohk*_gcl_au*MTc3OTAzNzM5NS4xNzc3OTg2ODIyLjE0MDE3MTM1MzEuMTc3ODgzNjAxMy4xNzc4ODM2MDEy*_ga*MTE0OTkxOTEyOS4xNzcyNTM0MTMw*_ga_39H9VBFX7G*czE3Nzg4MzYwMDkkbzEyMSRnMSR0MTc3ODgzNjI5OCRqNjAkbDAkaDQyNDUyNDQzOA.. »}] Canal 93 est un lieu de musiques actuelles de proximité, situé à Bobigny au cœur de la Seine- Saint- Denis.

Il est tourné essentiellement vers les pratiques artistiques des jeunes du territoire, en lien avec les musiques et danses urbaines et le numérique.

Avec sa salle de concert de 396 places dotée d’une acoustique exceptionnelle et ses studios de répétition équipés, ses studios de danse, d’enregistrement et de podcast, Canal 93 a été conçu comme un lieu destiné à accueillir les pratiques émergentes et à permettre l’exercice des droits culturels.

C’est aussi un espace de convivialité où l’on peut voir un concert, répéter, enregistrer, ou tout simplement boire un verre et se restaurer. Ligne 5 – Pablo Picasso 301 – Louise Michel 147 – La Folie 322 – Jean Jaurès/ La Folie N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso T1 – Libération

LY – Jeune LC – COSTA

Boulevard du Rap Festival