Maad’sterclass 93 Super Raï Band, Parvis Pablo Neruda, Bobigny

Maad’sterclass 93 Super Raï Band Dimanche 21 juin, 18h00 Parvis Pablo Neruda Seine-Saint-Denis

Musicien·ne·s amateur·rice·s ou semi-amateur·rice·s. Avoir une pratique instrumentale d’au moins 2 ans est recommandé. Instruments bienvenus : cuivres, vents, percussions, voix. Adultes et jeunes adultes. 15 à 20 participants maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Avec Patrick Touvet & Samir Inal à Canal 93, Bobigny et au Point Fort d’Aubervilliers

En partenariat avec le MAAD 93, et dans le cadre de la saison Méditerranée 2026

Dans le cadre de la saison Raï en Seine-Saint-Denis (saison Méditerranée 2026), Canal 93 propose une Maadsterclass ouverte aux musicien·nes souhaitant plonger au cœur des rythmes et mélodies du raï, dans une ambiance collective, festive et populaire. Cette masterclass s’inscrit dans la célébration des 40 ans du Festival de Raï de Bobigny, premier festival de raï en France, organisé en 1986 à la MC93. Un événement fondateur qui a vu émerger sur les scènes françaises des artistes devenus emblématiques comme Cheb Khaled, Raïna Raï, Fadela et Sahraoui, et qui a profondément marqué l’histoire musicale et culturelle de la Seine-Saint-Denis.

Une fanfare raï pour jouer ensemble

Créé en 2008 par Villes des Musiques du Monde, le 93 Super Raï Band est une fabrique musicale unique réunissant des musiciens amateurs encadrés par des professionnels. Le groupe revisite les grands standards des musiques du Maghreb et du raï en mêlant cuivres, percussions traditionnelles, voix et influences jazz, dans l’esprit des fanfares populaires et des fêtes de rue.

Une immersion collective et vivante

Animée par Patrick Touvet (trompettiste) et Samir Inal (percussionniste), les membres fondateurs du 93 Super Raï Band, la Maadsterclass propose une immersion dans l’univers du raï et du chaâbi en fanfare (instruments à vent, clarinette, flûte, saxophones, trompette, trombone, tuba et percussions du Maghreb).

→ niveaux intermédiaires, 2 ans de pratique requis

→ travail des rythmes, mélodies et chants

→ improvisation et arrangements simples

→ jeu en groupe et dynamique de fanfare

Au fil des séances, les participant·e·s formeront une fanfare raï éphémère, avec pour objectif une restitution publique festive sous forme de déambulation, à l’occasion de la Fête de la Musique à Bobigny.

→ Dates et horaires

Vendredi 29 mai : 19h-22h // Canal 93

Samedi 30 mai : 15h-18h // Canal 93

Vendredi 5 juin : 19h-22h // Canal 93

Dimanche 14 juin : 11h-14h // Le Point Fort

Restitution publique lors de la Fête de la Musique à Bobigny

Parvis Pablo Neruda Salle Pablo Neruda, Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@maad93.com »}]

Avec Patrick Touvet & Samir Inal à Canal 93, Bobigny et au Point Fort d’Aubervilliers

©Canal 93