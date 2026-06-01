Samira Brahmia, Canal 93, Bobigny

Samira Brahmia Vendredi 12 juin, 20h00 Canal 93 Seine-Saint-Denis

Prévente : 13€ – Sur place : 17€ / Tarif enfant de 7€ à 9€

Pour des raisons liées au volume sonore, l’accès à la salle est interdit aux enfants de moins de 3 ans et fortement déconseillé aux enfants de moins de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Samira Brahmia, voix d’or, revendique son identité plurielle et bouscule les codes pour faire voyager son art.

Avec Pink Casbah, elle explore l’universalité de la musique algérienne, du Raï Rock aux musiques arabo-andalouses.

En première partie, elle rend hommage aux femmes du Raï avec les élèves de CM2 et 6ᵉ de Bobigny, issus de sa résidence de transmission annuelle.

Dans la tournée Pink Casbah, Samira Brahmia et ses musiciens apportent un nouveau souffle à la musique algérienne et universelle. Elle aborde le raï telle une rockeuse, rafraîchit le patrimoine arabo-andalou avec une touche folk, et témoigne de l’état du monde qui l’entoure sans filtre.

L’auteure-compositrice fusionne les sonorités afrobeat, jazz et world, car la scène est son territoire. Elle entend y faire bouger les corps et repousser les frontières. Elle transcende les codes et revendique une insolence exaltante et créative pour un show Raï & Rock d’anthologie.

L’artiste témoigne de son époque et rend hommage dans son répertoire à des figures comme Cheikha Rimitti, Thomas Sankara et Miriam Makeba.

Concert debout

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.canal93.com/ Canal 93 est lieu de musiques actuelles de proximité de la ville de Bobigny.

Depuis sa création en 2002, la salle de concert, réputée pour son acoustique et la proximité entre le public et les artistes, a accueilli des musiciens d’une grande notoriété mais elle est aussi et surtout un lieu d’émergence pour des artistes en développement de Bobigny et de la Seine- Saint- Denis.

Canal 93 c’est aussi un lieu de création, de résidences, pour les musiciens amateurs et les professionnels. Avec ses studios de répétitions et de danse et un studio d’enregistrement. L’équipe de Canal 93 avec l’appui de ses partenaires déploie un projet fait d’apprentissages et de partages, de convivialité et de fête, pour toutes et tous. Un projet où chacun·e est invité·e à participer à la vie culturelle de sa ville, à créer, à profiter d’un spectacle, à apprendre ou à perfectionner sa pratique musicale ou de danse ! Transports en commun :

Ligne 5 – Pablo Picasso

301 – Louise Michel

147 – La Folie

322 – Jean Jaurès/ La Folie

N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso

T1 – Libération

Accessibilité :

Canal 93 s’engage pleinement en faveur de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Notre bâtiment, entièrement de plain-pied, facilite l’accès depuis l’accueil et la billetterie jusqu’à la salle de spectacle, en passant par la scène et l’espace restauration. Des aménagements spécifiques, tels qu’un ascenseur permettant d’accéder aux studios de répétition situés en sous-sol, ainsi que des sanitaires adaptés, ont été mis en place. Notre équipe sur place est disponible pour vous accompagner, vous guider et assurer une expérience agréable, sans obstacle. Nous sommes résolus à rendre notre lieu accessible à tou·te·s

Samira Brahmia, voix d’or, revendique son identité plurielle et bouscule les codes pour faire voyager son art.

©Maison Carrée ©Hidouche Abdelghani (Bold)