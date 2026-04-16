Bagnères, un soir Marché nocturne Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Bagnères, un soir Marché nocturne

Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 16:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

L’Association des commerçants et artisans de Bagnères-de-Bigorre vous invite à son marché nocturne festif et artisanal “Bagnères Un Soir”. Ce marché met à l’honneur l’artisanat local et vous propose une soirée conviviale, riche en découvertes et en rencontres au coeur du centre-ville.

Organisé par Shopping Bagnères. .

Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie bagneresunsoir@gmail.com

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English :

The Association des commerçants et artisans de Bagnères-de-Bigorre invites you to its festive night market: ?Bagnères Un Soir? This market showcases local craftsmanship and offers you a convivial evening of discoveries and encounters in the heart of the town center.

L’événement Bagnères, un soir Marché nocturne Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65