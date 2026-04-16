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Bagnères, un soir Marché nocturne Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette Bagnères-de-Bigorre

Bagnères, un soir Marché nocturne Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette Bagnères-de-Bigorre jeudi 20 août 2026.

Lieu : Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Bagnères, un soir Marché nocturne

Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :
2026-08-20

L’Association des commerçants et artisans de Bagnères-de-Bigorre vous invite à son marché nocturne festif et artisanal “Bagnères Un Soir”. Ce marché met à l’honneur l’artisanat local et vous propose une soirée conviviale, riche en découvertes et en rencontres au coeur du centre-ville.
Organisé par Shopping Bagnères.   .

Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie   bagneresunsoir@gmail.com

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English :

The Association des commerçants et artisans de Bagnères-de-Bigorre invites you to its festive night market: ?Bagnères Un Soir? This market showcases local craftsmanship and offers you a convivial evening of discoveries and encounters in the heart of the town center.

L’événement Bagnères, un soir Marché nocturne Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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