Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme ! Place du Marché Bagnoles de l’Orne Normandie
samedi 12 septembre 2026 · Place du Marché · Bagnoles de l'Orne Normandie
Informations pratiques
Bagnoles de l’Orne Normandie
Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme !
Place du Marché Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-19 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-14
Ferme cidricole en agriculture biologique où les pommes et les poires sont reines !
Ludovic et Marie-Hélène vous ouvrent les portes de leur exploitation pour partager leur passion et leur savoir-faire.
Entre vergers, moutons et fabrication artisanale, découvrez les coulisses de la production du cidre, du poiré et des délicieux jus de fruits (pomme-cassis, pomme-fraise …).
Une sortie conviviale et gourmande à ne pas manquer !
Durée: 2h Sur réservation
Dates 2026
Samedi 14 Mars ; Samedi 4 Avril ; Samedi 25 Avril ; Samedi 16 Mai ; Samedi 6 Juin ; Samedi 20 Juin ; Samedi 11 Juillet ; Samedi 18 Juillet ; Samedi 8 Aout ; Samedi 22 Aout ; Samedi 12 Septembre ; Samedi 19 Septembre ; Samedi 10 Octobre ; Samedi 24 Octobre ; Samedi 14 Novembre .
Place du Marché Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 tourisme@signebocage.fr
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English : Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme !
L’événement Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme ! Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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