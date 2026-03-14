Forum des associations 8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie

Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Forum des associations

8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé 12 avenue des thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Comme chaque année, depuis 17 ans, la ville de Bagnoles de l’Orne vous invite à son forum des associations!

Attention, nouveauté cette année ce forum se passera au CAB (Centre d’Animation et de Congrès). Les associations seront ravies de vous rencontrer et d’échanger avec vous de 14h à 18h.

Les enfants pourront participer à un quizz, conçut spécialement pour l’occasion, et peut-être remporter un prix privilège .

La journée se clôturera par une mini-représentation/démonstration concoctée par certaines associations au sein de l’auditorium à 17h.

Nous vous espérons nombreux pour nous accompagner dans ce nouveau format!

Entrée gratuite. .

8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé 12 avenue des thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 location@bagnolesdelorne.com

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne