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Bain de Gong 16 rue des écoles Leugny

Bain de Gong 16 rue des écoles Leugny jeudi 14 mai 2026.

Lieu : 16 rue des écoles

Adresse : 16 Rue des Écoles

Ville : 89130 Leugny

Département : Yonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15 Tarif enfant Tarif enfant

Leugny

Bain de Gong

16 rue des écoles 16 Rue des Écoles Leugny Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-25 16:30:00

Date(s) :
2026-05-14 2026-05-25

Un bain de gong est une pratique de relaxation et de méditation sonore. Les participants s’allongent confortablement pendant qu’un praticien joue du gong (et parfois d’autres instruments vibratoires). Les sons riches et enveloppants du gong créent des vibrations qui sont censées favoriser un relâchement profond du corps et de l’esprit.

L’objectif est de réduire le stress, calmer le mental et induire un état proche de la méditation ou du sommeil, sans effort particulier de concentration. C’est une expérience surtout sensorielle, où l’on “se laisse porter” par les sons.   .

16 rue des écoles 16 Rue des Écoles Leugny 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 63 41  laguerrechristel@gmail.com

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English : Bain de Gong

L’événement Bain de Gong Leugny a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !