Leugny

Bain de Gong

16 rue des écoles 16 Rue des Écoles Leugny Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-25 16:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-25

Un bain de gong est une pratique de relaxation et de méditation sonore. Les participants s’allongent confortablement pendant qu’un praticien joue du gong (et parfois d’autres instruments vibratoires). Les sons riches et enveloppants du gong créent des vibrations qui sont censées favoriser un relâchement profond du corps et de l’esprit.

L’objectif est de réduire le stress, calmer le mental et induire un état proche de la méditation ou du sommeil, sans effort particulier de concentration. C’est une expérience surtout sensorielle, où l’on “se laisse porter” par les sons. .

16 rue des écoles 16 Rue des Écoles Leugny 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 63 41 laguerrechristel@gmail.com

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English : Bain de Gong

L’événement Bain de Gong Leugny a été mis à jour le 2026-05-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !