Église Accueillante à Leugny Église Saint-Hilaire Leugny

Leugny

Église Accueillante à Leugny

Église Saint-Hilaire Place de l’église Leugny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Les églises accueillantes se déroulent en deux temps, une visite guidée suivie du concert pour terminer par un moment convivial.

À 19h **Visite guidée** de l’Église Saint-Hilaire .

Église Saint-Hilaire Place de l’église Leugny 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Église Accueillante à Leugny

L’événement Église Accueillante à Leugny Leugny a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne