Église Accueillante à Leugny Église Saint-Hilaire Leugny
Église Accueillante à Leugny Église Saint-Hilaire Leugny samedi 25 juillet 2026.
Leugny
Église Accueillante à Leugny
Église Saint-Hilaire Place de l’église Leugny Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Les églises accueillantes se déroulent en deux temps, une visite guidée suivie du concert pour terminer par un moment convivial.
À 19h **Visite guidée** de l’Église Saint-Hilaire .
Église Saint-Hilaire Place de l’église Leugny 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Église Accueillante à Leugny
L’événement Église Accueillante à Leugny Leugny a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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