Commémoration Opération Moses Lieu-dit le Rond du chêne Leugny Leugny
samedi 29 août 2026 · Lieu-dit le Rond du chêne Leugny · Leugny
Informations pratiques
Leugny
Commémoration Opération Moses
Lieu-dit le Rond du chêne Leugny Le Rond du Chêne Leugny Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Opération Moses Aout septembre 1944
Les Gardiens du passé
Samedi 29 et dimanche 30 Aout 2026.
Organisation d’un Week end commémoratif dans le secteur de la vienne sur le thème de l’opération Moses. Le thème principale tourne donc autour du 3éme SAS, du SOE, des maquisard et résistant de ce secteur.
Venez nombreux revivre ce morceau d’Histoire avec nous!
Restauration sur place .
Lieu-dit le Rond du chêne Leugny Le Rond du Chêne Leugny 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine gardiensdupasse@gmail.com
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English : Commémoration Opération Moses
L’événement Commémoration Opération Moses Leugny a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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