Informations pratiques

Leugny

Commémoration Opération Moses

Lieu-dit le Rond du chêne Leugny Le Rond du Chêne Leugny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Opération Moses Aout septembre 1944

Les Gardiens du passé

Samedi 29 et dimanche 30 Aout 2026.

Organisation d’un Week end commémoratif dans le secteur de la vienne sur le thème de l’opération Moses. Le thème principale tourne donc autour du 3éme SAS, du SOE, des maquisard et résistant de ce secteur.

Venez nombreux revivre ce morceau d’Histoire avec nous!

Restauration sur place .

Lieu-dit le Rond du chêne Leugny Le Rond du Chêne Leugny 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine gardiensdupasse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Commémoration Opération Moses

L’événement Commémoration Opération Moses Leugny a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne