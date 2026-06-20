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Balade nature à Leugny Place de l’église Leugny

Balade nature à Leugny Place de l’église Leugny

Balade nature à Leugny Place de l’église Leugny vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Place de l'église
Adresse
Leugny(86)
Ville
86220 Leugny
Département
Vienne
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
17:45:00
Tarif

Leugny

Balade nature à Leugny

Place de l’église Leugny(86) Leugny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:45:00
fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Partez à la découverte de la nature autour du village de Leugny, entre forêt et bord de rivière, avec un éco-guide qui vous apportera des explications sur la faune, la flore et les paysages.
Attention: la balade commence par une petite côte! La balade n’est pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous à 17h45 devant l’église de Leugny, départ à 18h.   .

Place de l’église Leugny(86) Leugny 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Balade nature à Leugny

L’événement Balade nature à Leugny Leugny a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne