Leugny

Balade nature à Leugny

Place de l’église Leugny(86) Leugny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:45:00

fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Partez à la découverte de la nature autour du village de Leugny, entre forêt et bord de rivière, avec un éco-guide qui vous apportera des explications sur la faune, la flore et les paysages.

Attention: la balade commence par une petite côte! La balade n’est pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

Rendez-vous à 17h45 devant l’église de Leugny, départ à 18h. .

Place de l’église Leugny(86) Leugny 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade nature à Leugny

L’événement Balade nature à Leugny Leugny a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne