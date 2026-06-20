Balade nature à Leugny Place de l’église Leugny
Balade nature à Leugny Place de l’église Leugny vendredi 31 juillet 2026.
Leugny
Balade nature à Leugny
Place de l’église Leugny(86) Leugny Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:45:00
fin : 2026-07-31 19:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Partez à la découverte de la nature autour du village de Leugny, entre forêt et bord de rivière, avec un éco-guide qui vous apportera des explications sur la faune, la flore et les paysages.
Attention: la balade commence par une petite côte! La balade n’est pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous à 17h45 devant l’église de Leugny, départ à 18h. .
Place de l’église Leugny(86) Leugny 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature à Leugny
L’événement Balade nature à Leugny Leugny a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne