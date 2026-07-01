Informations pratiques

Cérences

Bain de nature

Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Vivez une expérience insolite au coeur du bocage cérençais. Une immersion en pleine nature pour se reconnecter au vivant , des activités pour explorer la nature avec tous ses sens, en portant une attention particulière à soi, aux autres et au milieu naturel traversé dès 12ans.

Je vous transmets le lieu exact du rdv, à Cérences, lors de votre inscription. Contactez-moi si vous souhaitez plus d’informations !

A bientôt, Morgane .

Cérences 50510 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com

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English : Bain de nature

L’événement Bain de nature Cérences a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer