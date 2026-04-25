Baionan kantuz Bayonne
Baionan kantuz Bayonne samedi 26 septembre 2026.
Baionan kantuz
37 Quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le quatrième samedi du mois sonne à 11h le rappel de tous les adeptes de la chanson populaire basque. .
37 Quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Baionan kantuz
L’événement Baionan kantuz Bayonne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Bayonne
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