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Baionan kantuz Bayonne

Baionan kantuz Bayonne

Baionan kantuz Bayonne samedi 26 septembre 2026.

Adresse : 37 Quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Baionan kantuz

37 Quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Le quatrième samedi du mois sonne à 11h le rappel de tous les adeptes de la chanson populaire basque.   .

37 Quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Baionan kantuz

L’événement Baionan kantuz Bayonne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Bayonne

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