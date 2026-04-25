Baionan kantuz

37 Quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le quatrième samedi du mois sonne à 11h le rappel de tous les adeptes de la chanson populaire basque. .

37 Quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Baionan kantuz

L’événement Baionan kantuz Bayonne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Bayonne