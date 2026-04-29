Bal Afro-latino avec Kiese Kiese & Dj Cucurucho !! Laro Café Romainville Jeudi 30 avril, 20h00 Entrée Libre

La team du BAL TROPICAL DE PANAME vous a concocté un BAL AFRO-LATINO jeudi 30 avril à Romainville ! Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes !

La team du BAL TROPICAL DE PANAME vous a concocté un BAL AFRO-LATINO jeudi 30 avril (veille jour férié) à Romainville !

Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes ! ☀️

RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set au Larocafé ! ✨

A bailar todos avec cette belle soirée en entrée libre !

JEUDI 30 AVRIL (veille jour férié)

20H Event gratuit !!

LAROCAFÉ

74 Av. Gaston Roussel, 93230 Romainville

Ⓜ️ Bobigny-Pantin-Raymond Queneau

⊝ LIVE BAND ⊝

★ KIESE KIESE ★

Soukous/Rumba/Ndombolo/Sebene

Congo

⊝ DJ SET AFRO/CARAIBES/LATINO ⊝

★ DJ CUCURUCHO ★

Afro/Latino/Caraïbes

Infos

Date : jeudi 30 avril

⏰ Heure : 20 h

Lieu : LAROCAFÉ – 74, av Gaston Roussel ROMAINVILLE

Metro 5 : Bobigny-Pantin-Raymond Queneau

️ Gratuit – Entrée libre sans réservation

Restauration sur place

Event produit par Le Bal Tropical & Groovalizacion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T23:59:00.000+02:00

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https://shotgun.live/events/bal-afro-latino-kiese-kiese-dj-cucurucho

Laro Café 74 Gaston Roussel 93230 Romainville 93230 Seine-Saint-Denis



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