Bal Afro-latino avec Kiese Kiese & Dj Cucurucho !! Laro Café Romainville
Bal Afro-latino avec Kiese Kiese & Dj Cucurucho !! Laro Café Romainville jeudi 30 avril 2026.
Bal Afro-latino avec Kiese Kiese & Dj Cucurucho !! Laro Café Romainville Jeudi 30 avril, 20h00 Entrée Libre
La team du BAL TROPICAL DE PANAME vous a concocté un BAL AFRO-LATINO jeudi 30 avril à Romainville ! Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes !
La team du BAL TROPICAL DE PANAME vous a concocté un BAL AFRO-LATINO jeudi 30 avril (veille jour férié) à Romainville !
Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes ! ☀️
RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set au Larocafé ! ✨
A bailar todos avec cette belle soirée en entrée libre !
JEUDI 30 AVRIL (veille jour férié)
20H Event gratuit !!
LAROCAFÉ
74 Av. Gaston Roussel, 93230 Romainville
Ⓜ️ Bobigny-Pantin-Raymond Queneau
⊝ LIVE BAND ⊝
★ KIESE KIESE ★
Soukous/Rumba/Ndombolo/Sebene
Congo
⊝ DJ SET AFRO/CARAIBES/LATINO ⊝
★ DJ CUCURUCHO ★
Afro/Latino/Caraïbes
Infos
Date : jeudi 30 avril
⏰ Heure : 20 h
Lieu : LAROCAFÉ – 74, av Gaston Roussel ROMAINVILLE
Metro 5 : Bobigny-Pantin-Raymond Queneau
️ Gratuit – Entrée libre sans réservation
Restauration sur place
Event produit par Le Bal Tropical & Groovalizacion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-30T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-30T23:59:00.000+02:00
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https://shotgun.live/events/bal-afro-latino-kiese-kiese-dj-cucurucho
Laro Café 74 Gaston Roussel 93230 Romainville 93230 Seine-Saint-Denis
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