Bal Afro-latino avec Kiese Kiese & Dj Cucurucho !! Laro Café ROMAINVILLE

RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set au Larocafé !

A bailar todos avec cette belle soirée en entrée libre !

LIVE BAND

KIESE KIESE

Soukous/Rumba/Ndombolo/Sebene

Congo

DJ SET AFRO/CARAIBES/LATINO

DJ CUCURUCHO

Afro/Latino/Caraïbes

La team du Bal Tropical de Paname vous a concocté un Bal Afro-Latino jeudi 30 avril (veille jour férié) à Romainville ! Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes !

Le jeudi 30 avril 2026

de 20h00 à 23h59

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T20:00:00+02:00_2026-04-30T23:59:00+02:00

Laro Café 74, av Gaston Roussel 93230 ROMAINVILLE

https://www.facebook.com/events/4551774791719720/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname



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