Bal Afro-latino avec Kiese Kiese & Dj Cucurucho !! Laro Café ROMAINVILLE
Bal Afro-latino avec Kiese Kiese & Dj Cucurucho !! Laro Café ROMAINVILLE jeudi 30 avril 2026.
RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set au Larocafé !
A bailar todos avec cette belle soirée en entrée libre !
LIVE BAND
KIESE KIESE
Soukous/Rumba/Ndombolo/Sebene
Congo
DJ SET AFRO/CARAIBES/LATINO
DJ CUCURUCHO
Afro/Latino/Caraïbes
La team du Bal Tropical de Paname vous a concocté un Bal Afro-Latino jeudi 30 avril (veille jour férié) à Romainville ! Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes !
Le jeudi 30 avril 2026
de 20h00 à 23h59
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-01T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-04-30T20:00:00+02:00_2026-04-30T23:59:00+02:00
Laro Café 74, av Gaston Roussel 93230 ROMAINVILLE
https://www.facebook.com/events/4551774791719720/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname
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