Spectacle de marionnettes avec Lili Fourchette aux Potagers – 30 mai, Potagers de la Corniche, Romainville

Spectacle de marionnettes avec Lili Fourchette aux Potagers – 30 mai Samedi 30 mai, 18h00 Potagers de la Corniche Seine-Saint-Denis

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c0a11-67e1-7184-9ec9-afa6400cf001 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie d’une sortie originale en famille ? Le 30 mai, rendez-vous aux Potagers de la Corniche à Romainville pour un spectacle de marionnettes pas comme les autres ! Découvrez ‘La Boucherie de l’Avenir’, une performance en plein air qui vous plongera dans l’univers humoristique et coloré de Bernard, le petit rat malin. Ce spectacle unique, créé par Lili Fourchette, utilise des matériaux 100 % récup’ et s’adresse aussi bien aux petits qu’aux grands. Dans ce lieu vaste et végétalisé, profitez d’un moment convivial sous le auvent. Un spectacle à ne pas manquer pour soutenir l’artiste et vivre une expérience inoubliable. 30/05/2026 Potagers de la Corniche, Romainville ️ À partir de 8 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c0a11-67e1-7184-9ec9-afa6400cf001

