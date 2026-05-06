Nuit coréenne Fondation Fiminco Romainville

Dans le cadre de l’exposition Illumination et Lumière sur la scène coréenne, avec le Centre Culturel Coréen, l’exposition présentera une installation monumentale de l’artiste Yiyun Kang qui dialoguera avec plusieurs installations d’artistes émergents coréens.

De 14h à 22h, venez profiter d’ateliers ouverts aux familles, d’une visite immersive et sensorielle, ainsi qu’un concert aux sonorités électro-punk des artistes Fat Hamster & Kang New.

En 2019, le quartier culturel FAST – Fiminco Art Studios – ouvrait ses portes sur un site de 11000m², présentant un ambitieux projet d’accueil long de résidents dans le champ des arts visuels, tout en accueillant le Fonds régional d’art contemporain, la Parsons School of Design ainsi que plusieurs galeries d’art. Aujourd’hui, le projet s’étend pour atteindre 50000m² : un vaste site qui connectera au champ des arts visuels ceux de la danse, du théâtre et de la musique, à travers la création d’un hub dédié aux structures culturelles et d’une grande salle de spectacle.

La Corée à l’honneur : visite immersive et sensorielle, concerts en plein air.

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Fondation Fiminco 43 rue de la Commune de Paris 93230 Bâtiment de la Chaufferie et parvis du quartier culturel FASTRomainville

https://www.fondationfiminco.com/accueil.html https://www.facebook.com/fondationfiminco https://www.facebook.com/fondationfiminco



Afficher la carte du lieu Fondation Fiminco et trouvez le meilleur itinéraire

