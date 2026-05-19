Le collectif La Ville en Feu est composé de douze artistes pluridisciplinaires ayant suivi des formations en art dramatique, en chant et en danse.

À travers une recherche chorégraphique et vocale autour du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky, le collectif propose une réécriture dansée et chantée a cappella de l’œuvre. Les artistes poussent cette appropriation avec la partition de Stravinsky jusqu’à imiter ou réinventer le grain sonore de chaque instrument symphonique.

La simultanéité du chant et de la danse caractérise et donne sa théâtralité au spectacle. À la fois interprètes, chorégraphes et metteurs en scène, chaque membre du collectif est à la fois cheffe d’orchestre, instrument et instrumentiste.

À travers une recherche chorégraphique et vocale autour du « Sacre du Printemps » de Igor Stravinsky, le collectif propose une réécriture dansée et chantée a cappella de l’œuvre.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h30 à 21h30

gratuit

entrée libre

Tout public. Jusqu’à 33 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:30:00+02:00_2026-06-06T21:30:00+02:00

Frac Île-de-France Les Réserves 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville

Métro -> 5 : Bobigny – Pantin – Raymond Queneau (Pantin) (Bobigny) (Romainville) (481m)

Bus -> 147 : Avenue de Metz (Bobigny) (Romainville) (36m)

Vélib -> Gaston Roussel – Commune de Paris (274.34m)

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