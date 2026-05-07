Expérimentale et imprévisible, la peinture peut nous réserver bien des surprises. À vous de tester en famille plusieurs techniques pour peindre sans pinceau.

Un atelier en famille pour les enfants de 6 à 12 ans aux Réserves du Frac Île-de-France.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit sous condition

gratuit, sur réservation

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Frac Île-de-France Les Réserves 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville

Métro -> 5 : Bobigny – Pantin – Raymond Queneau (Pantin) (Bobigny) (Romainville) (481m)

Bus -> 147 : Avenue de Metz (Bobigny) (Romainville) (36m)

Vélib -> Gaston Roussel – Commune de Paris (274.34m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fraciledefrance.com/fr/programmation/les-reserves/le-syndrome-de-bonnard-reserves/page-8msrhriadwspbue1-le-sacre-nuit-blanche-nuit-de-lourcq/2026-06-06 +33176211328 communication@fraciledefrance.com



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