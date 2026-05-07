Atelier en famille : Familles d’artistes « Mode aléatoire » Frac Île-de-France Les Réserves Romainville
Atelier en famille : Familles d’artistes « Mode aléatoire » Frac Île-de-France Les Réserves Romainville samedi 6 juin 2026.
Expérimentale et imprévisible, la peinture peut nous réserver bien des surprises. À vous de tester en famille plusieurs techniques pour peindre sans pinceau.
Un atelier en famille pour les enfants de 6 à 12 ans aux Réserves du Frac Île-de-France.
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit sous condition
gratuit, sur réservation
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00
Frac Île-de-France Les Réserves 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville
Métro -> 5 : Bobigny – Pantin – Raymond Queneau (Pantin) (Bobigny) (Romainville) (481m)
Bus -> 147 : Avenue de Metz (Bobigny) (Romainville) (36m)
Vélib -> Gaston Roussel – Commune de Paris (274.34m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fraciledefrance.com/fr/programmation/les-reserves/le-syndrome-de-bonnard-reserves/page-8msrhriadwspbue1-le-sacre-nuit-blanche-nuit-de-lourcq/2026-06-06 +33176211328 communication@fraciledefrance.com
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