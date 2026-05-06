Visite à deux voix – Fondation Fiminco et Les Réserves du Frac Île-de-France Fondation Fiminco et les Réserves du Frac Île-de-France Romainville

La Fondation Fiminco et les Réserves du Frac Île-de-France proposent, à l’occasion de la Nuit Blanche, une visite à deux voix de leur exposition : Illumination et Le Syndrome de Bonnard Ou l’impermanence des oeuvres.

De 17h30 à 19h15, plongez dans l’univers d’artistes coréens dans l’exposition Illumination, à travers des installations mêlant arts visuels et nouvelles techniques. Puis, découvrez Le Syndrome de Bonnard ou l’impermanence des oeuvres, exposition qui explore comment les œuvres peuvent évoluer après leur acquisition. Au sein des Réserves du Frac Île-de-France, lieu de préservation de la collection, l’exposition examine la matérialité des œuvres et les responsabilités de l’institution.

Prolonger sa visite sur le quartier culturel FAST :

A partir de 19h30, dj set en plein air des artistes Fat Hamster & Kang New

A partir de 20h30, performance en déambulation avec le collectif la Ville en Feu

A l’occasion de la Nuit Blanche la Fondation Fiminco et les Réserves du Frac Île-de-France proposent une visite commentée à des voix des expositions Illumination et Le Syndrome de Bonnard Ou l’impermanence des oeuvres.

Le samedi 06 juin 2026

de 17h30 à 19h15

gratuit sous condition

Gratuit, sur réservation

Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T19:15:00+02:00

Fondation Fiminco et les Réserves du Frac Île-de-France 43 rue de la Commune de Paris 93230 Rendez-vous à l’accueil du bâtiment de la Chaufferie (Fondation Fiminco)Romainville

https://www.fondationfiminco.com/accueil.html +33183759475



Afficher la carte du lieu Fondation Fiminco et les Réserves du Frac Île-de-France et trouvez le meilleur itinéraire

