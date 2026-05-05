JASON ET LES ARGONAUTES, Le Trianon, Romainville

JASON ET LES ARGONAUTES Dimanche 31 mai, 16h00 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:52:00+02:00

Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:52:00+02:00

Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit conquérir la Toison d’or. Il embarque à bord de l’Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et marins, afin d’atteindre le royaume de Colchide, là où se trouve la dépouille du bélier magique…

Le Trianon Place Carnot, Romainville Romainville 93230 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3294?showId=61118 »}]

Jason et les argonautes – Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit conquérir la Toison d’or. Il embarque à bord de l’Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et marins, afin d’atteindre … Le Trianon JASON ET LES ARGONAUTES