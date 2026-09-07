Bal- aire, place du balaire, Montlaux, Montlaux

Informations pratiques

Bal- aire Dimanche 20 septembre, 16h00 place du balaire, Montlaux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Spectacle chanté en provençal et dansé à 16h, suivi d’un bal sur la place du balaire.

Un retour vers le futur, à Lure, en 1851, au milieu du silence des femmes, au moment de l’insurrection. Du lavoir à l’église, de l’église au cimetière, du cimetière au bal chanté ( place du balaire)

Spectacle proposé par l’asso Contre- Bandes, avec la participation de Marius Pourquier-Servoin, et du duo Vagant pour un bal à la voix transhumant. Participation au chapeau. Le bal sera suivi d’un apéritif. A la salle en cas de pluie.texte rdv au lavoir ( fléché)

place du balaire, Montlaux place du balaire, Montlaux Montlaux 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0641482217 http://montlaux.fr place du village parking sur la place

Spectacle chanté en provençal et dansé à 16h, suivi d’un bal sur la place du balaire.

©montlaux.fr