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Bal- aire, place du balaire, Montlaux, Montlaux

dimanche 20 septembre 2026 · place du balaire, Montlaux · Montlaux

Bal- aire, place du balaire, Montlaux, Montlaux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
place du balaire, Montlaux
Adresse
place du balaire, Montlaux
Ville
04230 Montlaux
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Bal- aire Dimanche 20 septembre, 16h00 place du balaire, Montlaux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Spectacle chanté en provençal et dansé à 16h, suivi d’un bal sur la place du balaire.
Un retour vers le futur, à Lure, en 1851, au milieu du silence des femmes, au moment de l’insurrection. Du lavoir à l’église, de l’église au cimetière, du cimetière au bal chanté ( place du balaire)
Spectacle proposé par l’asso Contre- Bandes, avec la participation de Marius Pourquier-Servoin, et du duo Vagant pour un bal à la voix transhumant. Participation au chapeau. Le bal sera suivi d’un apéritif. A la salle en cas de pluie.texte rdv au lavoir ( fléché)

place du balaire, Montlaux place du balaire, Montlaux Montlaux 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0641482217 http://montlaux.fr place du village parking sur la place
Spectacle chanté en provençal et dansé à 16h, suivi d’un bal sur la place du balaire.

©montlaux.fr

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