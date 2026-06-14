Bal Antillais Digital village Paris

Rendez-vous le samedi 18 juillet pour une journée 100 % ambiance antillaise à Paris 13.

Venez partager un moment convivial autour de la musique et de la danse lors d’un événement exceptionnel mêlant tradition, découverte et fête. Au programme, un cours de Gwoka pour explorer les rythmes et l’énergie des Antilles, suivi d’un cours de Konpa de 16h à 17h30, idéal pour apprendre les bases ou perfectionner votre style dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

À partir de 18h et jusqu’à minuit, place au Bal Zouk Rétro & Konpa, où les plus grands classiques et les meilleurs sons feront vibrer la piste de danse. Que vous veniez seul, entre amis ou en couple, cette soirée est l’occasion parfaite de rencontrer de nouvelles personnes et de profiter d’une ambiance festive.

L’entrée au bal est proposée au tarif exceptionnel de seulement 5 euros, une belle opportunité de passer une soirée inoubliable sans se ruiner. Réservez dès maintenant votre place et rejoignez-nous pour célébrer la culture antillaise dans la bonne humeur et le partage.

Bal dansant des Antilles à Paris pour seulement 5 euros pour les plus de 30 ans.

Le samedi 18 juillet 2026

de 14h00 à 23h59

payant

5 euros le bal de 18h à minuit

De 15 à 30 euros pour les cours.

Public tout-petits, enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T23:59:00+02:00

Digital village 21, rue Albert Bayet 75013 Paris

https://www.billetweb.fr/cours-et-soiree-konpa-tous-les-mardis +33651967351



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