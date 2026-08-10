Bal avec l’orchestre SPHERE Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen
mercredi 26 août 2026 · Rue Pierre 1er de Serbie · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Bal avec l’orchestre SPHERE
Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26 01:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Créé en 2006, SPHERE est un groupe moderne et très énergique de Nantes avec 6 musiciens composés d’un batteur, bassiste, guitariste, clavier, chanteur et chanteuse qui interprètent un répertoire varié et complet. Tous les titres sont joués en LIVE sans machinerie complémentaire. Son répertoire revisité très Pop Rock, des années 80 jusqu’à aujourd’hui rassemblera tous les âges.
En cas d’intempéries, le bal aura lieu à la salle André Ravache, Place de la Duchesse Anne. .
Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com
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English :
L’événement Bal avec l’orchestre SPHERE Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44
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