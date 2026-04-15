Bal brésilien : Batuk, retour aux sources de la samba avec Karla da Silva, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

Bal brésilien : Batuk, retour aux sources de la samba avec Karla da Silva Samedi 23 mai, 20h30 Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

En écho à l’accueil de l’artiste Rosana Paulino, à l’occasion d’Expression(s) décoloniale(s) #4 et dans le cadre de La Nuit des musées et du Mois des mémoires avec, le 10 mai, la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions et, le 23 mai, la Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial.

Karla da Silva, l’artiste brésilienne qui a fait vibrer le public d’Aux heures d’été dans les douves en juillet 2025, revient au château avec un nouveau projet. Elle propose de retourner aux fondations de la samba, la samba de roda, la samba chula, la samba de terreiro et la samba de caboclo. C’est la samba d’avant la samba — celle d’avant la radio, la scène et le marché. La samba comme d’un rite, d’un corps, d’une terre. La samba est le cœur battant de tout. Née dans le Recôncavo bahianais, elle est à la fois danse, chant et communauté.

Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes 4 Place Marc Elder, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire +33811464644 https://www.chateaunantes.fr À la pointe de la muséographie contemporaine, jalonné de dispositifs numériques, le musée d’histoire de Nantes se déploie dans 32 salles et met en scène plus de 1 500 objets de collection. La visite dresse un portrait de la ville depuis ses origines jusqu’à la métropole d’aujourd’hui.

Les sections sur la Traite atlantique et l’esclavage et sur les deux guerres mondiales constituent des références au niveau international. La visite dévoile également des éléments d’architecture remarquables et revient sur les événements marquants de l’histoire du château et de la ville : Édit de Nantes, industrialisation (LU, BN), construction navale… Tramway : ligne 1 – arrêt de tramway Duchesse Anne. Busway : ligne 4 – arrêt Duchesse Anne – Foch Cathédrale. Bus : lignes 54 et C3 – arrêts Gare Sud et Lieu Unique.

En écho à l’accueil de l’artiste Rosana Paulino, à l’occasion d’Expression(s) décoloniale(s) #4 et dans le cadre de La Nuit des musées et du Mois des mémoires avec, le 10 mai, la Journée nationale de…

©Naia d’andrea