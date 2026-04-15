BAL BRÉSILIEN : BATUK, RETOUR AUX SOURCES DE LA SAMBA, Musée d’Histoire de Nantes – Château des Ducs de Bretagne, Nantes
BAL BRÉSILIEN : BATUK, RETOUR AUX SOURCES DE LA SAMBA, Musée d’Histoire de Nantes – Château des Ducs de Bretagne, Nantes samedi 23 mai 2026.
BAL BRÉSILIEN : BATUK, RETOUR AUX SOURCES DE LA SAMBA Samedi 23 mai, 20h30 Musée d’Histoire de Nantes – Château des Ducs de Bretagne Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
L’artiste brésilienne Karla da Silva propose de retourner aux fondations de la samba, la samba de roda, la samba chula, la samba de terreiro et la samba de caboclo. C’est la samba d’avant la samba – celle d’avant la radio, la scène et le marché. La samba comme d’un rite, d’un corps, d’une terre. Née dans le Recôncavo bahianais, elle est à la fois danse, chant et communauté.
Avec Karla da Silva
Par le Château des ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes
Musée d’Histoire de Nantes – Château des Ducs de Bretagne 4 Place Marc Elder, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
10 mai 2026 10mai2026
Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes
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