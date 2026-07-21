AGENDA · Hœrdt
Bal country Hœrdt
samedi 5 décembre 2026 · Hœrdt
Informations pratiques
Hœrdt
Bal country
1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Par la section country .
1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10
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English :
L’événement Bal country Hœrdt a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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