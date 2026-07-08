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BAL COUNTRY SALLE DES FÈTES D’OX Muret

samedi 31 octobre 2026 · SALLE DES FÈTES D'OX · Muret

BAL COUNTRY SALLE DES FÈTES D’OX Muret

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
SALLE DES FÈTES D'OX
Adresse
Chemin de Marragon
Ville
31600 Muret
Département
Haute-Garonne
Tarif
5 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Muret

BAL COUNTRY

SALLE DES FÈTES D’OX Chemin de Marragon Muret Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 00:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Soirée Bal country avec Playlist CD, organisée par l’association COUNTRY 3.
Ouverture des portes vers 20h15 pour démarrer les festivités à 20h30. Pour se retrouver après un été très chaud! 5  .

SALLE DES FÈTES D’OX Chemin de Marragon Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie   country31muret@yahoo.fr

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English :

Country Dance Night with a CD Playlist, organized by the COUNTRY 3 association.

L’événement BAL COUNTRY Muret a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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