BAL COUNTRY SALLE DES FÈTES D’OX Muret
samedi 31 octobre 2026 · SALLE DES FÈTES D'OX · Muret
Informations pratiques
Muret
BAL COUNTRY
SALLE DES FÈTES D’OX Chemin de Marragon Muret Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 00:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Soirée Bal country avec Playlist CD, organisée par l’association COUNTRY 3.
Ouverture des portes vers 20h15 pour démarrer les festivités à 20h30. Pour se retrouver après un été très chaud! 5 .
SALLE DES FÈTES D’OX Chemin de Marragon Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie country31muret@yahoo.fr
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English :
Country Dance Night with a CD Playlist, organized by the COUNTRY 3 association.
L’événement BAL COUNTRY Muret a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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