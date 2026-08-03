Informations pratiques

Gramat

Bal dansant de l’été

sous la halle Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 23:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Cet été, on se retrouve sous la Halle pour danser !

Les soirées d’été sont faites pour se retrouver, partager un bon moment et faire vivre notre belle commune.

La Ville de Gramat et Vems vous donnent rendez-vous pour un Bal Dansant de l’Été placé sous le signe de la bonne humeur

Que vous soyez danseur confirmé, amateur ou simplement venu profiter de l’ambiance, tout le monde est le bienvenu

Cet été, on se retrouve sous la Halle pour danser !

Les soirées d’été sont faites pour se retrouver, partager un bon moment et faire vivre notre belle commune.

La Ville de Gramat et Vems vous donnent rendez-vous pour un Bal Dansant de l’Été placé sous le signe de la bonne humeur

Que vous soyez danseur confirmé, amateur ou simplement venu profiter de l’ambiance, tout le monde est le bienvenu. Ensemble, faisons vibrer le cœur de Gramat !

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sous la halle Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 70 41

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English :

This %E9t%E9, let’s meet up at the Halle to dance!%A0

Summer evenings are meant for getting together, sharing a good time, and bringing our beautiful town to life.%A0

The City of Gramat and Vems invite you to a summer dance party filled with good cheer

Whether you’re an experienced dancer, an amateur, or just here to enjoy the atmosphere, everyone is welcome

L’événement Bal dansant de l’été Gramat a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne