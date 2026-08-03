Bal dansant de l’été Gramat
lundi 3 août 2026 · Gramat
Informations pratiques
Gramat
Bal dansant de l’été
sous la halle Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03 23:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Cet été, on se retrouve sous la Halle pour danser !
Les soirées d’été sont faites pour se retrouver, partager un bon moment et faire vivre notre belle commune.
La Ville de Gramat et Vems vous donnent rendez-vous pour un Bal Dansant de l’Été placé sous le signe de la bonne humeur
Que vous soyez danseur confirmé, amateur ou simplement venu profiter de l’ambiance, tout le monde est le bienvenu
Cet été, on se retrouve sous la Halle pour danser !
Les soirées d’été sont faites pour se retrouver, partager un bon moment et faire vivre notre belle commune.
La Ville de Gramat et Vems vous donnent rendez-vous pour un Bal Dansant de l’Été placé sous le signe de la bonne humeur
Que vous soyez danseur confirmé, amateur ou simplement venu profiter de l’ambiance, tout le monde est le bienvenu. Ensemble, faisons vibrer le cœur de Gramat !
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sous la halle Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 70 41
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English :
This %E9t%E9, let’s meet up at the Halle to dance!%A0
Summer evenings are meant for getting together, sharing a good time, and bringing our beautiful town to life.%A0
The City of Gramat and Vems invite you to a summer dance party filled with good cheer
Whether you’re an experienced dancer, an amateur, or just here to enjoy the atmosphere, everyone is welcome
L’événement Bal dansant de l’été Gramat a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne
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