Exposition d’été 2026 au grand couvent de Gramat, Le grand couvent de Gramat, Gramat

Informations pratiques

Exposition d’été 2026 au grand couvent de Gramat 18 – 20 septembre Le grand couvent de Gramat Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de huit artistes, peintres et sculpteurs contemporains.

Ramzi Ghotbaldin, peintre d’origine kurde arrivé en France en 1990, nous transporte dans un univers singulier, entre rêve et mémoire, réalité et imaginaire. Sa palette chatoyante et son travail de la lumière enveloppent les formes d’une grande densité poétique.

Jürgen Lingl revient cette année pour présenter une large part de son travail consacré aux œuvres animalières. Sculptées à la tronçonneuse dans le bois, ses créations capturent avec force et sensibilité l’essence même de l’animal, entre instinct sauvage, puissance et caractère.

Valérie de Sarrieu est de retour avec ses petits paysages monumentaux, réalisés sur le motif. Sa peinture cherche à révéler « l’esprit des lieux » à travers un regard poétique porté sur des paysages familiers. Par de subtiles harmonies colorées, elle crée un équilibre délicat entre restitution du paysage et liberté picturale.

Jean-François Gambino, sculpteur animalier, modèle la terre avec vivacité afin de saisir le mouvement, l’énergie et la vitalité de ses sujets. À travers ses œuvres, il capture des instants d’observation, de chasse, de jeu ou de repos, grâce à une grande maîtrise du modelage et de l’équilibre des formes.

Marc Dailly peint des scènes du quotidien avec une grande sensibilité. Il crée des ambiances douces, silencieuses et intimistes, baignées d’une lumière subtile. L’atmosphère d’instant suspendu qui se dégage de ses œuvres est à la fois poétique, discrète et profondément humaine.

Véronique Gerbaud-Lambert peint des paysages poétiques, des mondes suspendus entre rêve et réalité. Son œuvre invite à la contemplation et à l’évasion à travers des paysages mystérieux, empreints de lumière, de brume et d’une atmosphère onirique.

Wolfgang Sinwel explore le paysage vu du ciel, transformant la terre en une composition poétique de formes et de couleurs. Grâce à la technique du glacis, il crée des paysages d’une profondeur infinie. À la frontière de l’abstraction, son œuvre invite à la liberté et à la contemplation, chaque regard révélant de nouveaux horizons.

Kouta Sasai, peintre japonais, dévoile ses derniers paysages au pastel gras. Par une écriture directe et expressive, il livre une vision personnelle du paysage, où couleur, forme et matière dialoguent avec force. La puissance de son trait caractérise son œuvre.

En cet été 2026, nous vous invitons à découvrir un choix d’œuvres de ces huit artistes, qui ont tous en commun une approche sensible et personnelle de leur travail, où l’authenticité du propos est soulignée par la franchise et l’exigence du geste.

Le grand couvent de Gramat 33 avenue louis Mazet, 46500 Gramat Gramat 46500 Lot Occitanie 05 65 38 73 29 https://grandcouventgramat.fr/ https://www.facebook.com/GrandCouventGramat Accueil, spiritualité, hébergement et formation… depuis 1833, Gramat et Rocamadour sont « le berceau » de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Calvaire, lieux de vie et de ressourcement pour les Sœurs de France, d’Amérique du Sud, d’Afrique, et d’Asie.

C’est dans ce haut lieu de pèlerinage, de spiritualité et de culture que des femmes au XIX siècle ont décidé de se mettre au service de personnes en difficulté, d’enfants et de jeunes par l’éducation.

Aujourd’hui, dans un esprit d’ouverture, de développement de projets nouveaux, les sites de Gramat et de Rocamadour sont désormais animés par des sœurs et des laïcs dans l’association « Le Grand Couvent » avec l’ouverture d’un hôtel-restaurant.

Vaste ensemble immobilier et agricole implanté sur une hauteur en bordure de la ville de Gramat. Le domaine religieux s’étend sur 9 hectares entièrement clôturé sur le principe de l’enclos monastique, comprenant notamment une grande prairie, un arborétum, un verger d’arbres fruitiers ainsi qu’un jardin de plantes aromatique.

Un pigeonnier en pierre coiffé en lanternon surplombe une doline (effondrement naturel en forme de combe). Un chemin de ceinture en fait le tour : ancien (et actuel) chemin de croix du couvent qui aboutit à un impressionnant Calvaire.

Le père Pierre Bonhomme posa lui-même la première pierre de l’hospice de Gramat qui deviendra plus tard la maison mère de la congrégation. L’extension de la ferme, de la chapelle et du Couvent actuel a été engagé entre 1864 et 1880, selon les plans établis par l’abbé JeanBaptiste Pierre Chevalt, qui assurait en même temps la restauration du site de Rocamadour.

Le couvent est construit sur un plan en U : une large bâtisse, longue de 75 mètres forme le corps de l’immeuble que continuent deux ailes parallèles, au levant et au couchant, de quarante mètres chacune. L’une de ces deux ailes abrite la chapelle qui servit d’hôpital pendant la guerre de 1870 et fut consacrée en 1873. A côté de la Gare de Gramat, arrêt Le Bourg ligne 876.

Exposition de huit artistes, peintres et sculpteurs contemporains.

©GalerieMHB