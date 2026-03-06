Festival Les Musicales du Causse Saxback Ensemble Gramat

Festival Les Musicales du Causse Saxback Ensemble

3 Rue de l’Horloge Gramat Lot

Tarif : – – 30 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’intimité de la musique de chambre, la puissance d’un petit orchestre

Sextuor unique en son genre, Saxback est un cocktail d’instruments à vents (presque) tous nés du génie inventif d’Adolphe Sax saxophones, saxhorn et clarinettes

L’intimité de la musique de chambre, la puissance d’un petit orchestre

Sextuor unique en son genre, Saxback est un cocktail d’instruments à vents (presque) tous nés du génie inventif d’Adolphe Sax saxophones, saxhorn et clarinettes. Cet ensemble atypique de bois et de cuivre interprète aussi bien des transcriptions de Bach, Prokofiev, Debussy ou Bernstein que des œuvres composées sur mesures, faisant appel à des compositeurs comme A. Markeas, T. Probst, N. Gouin, E. Goubert, M. Stefanel li, et bien d’autres. Diplômés des Conservatoires de Paris, de Lyon et d’Amsterdam, les six musiciennes et musiciens de Saxback sont unis par une grande connivence et un plaisir de jouer qui font de leurs concerts un feu d’artifice de musicalité, d’énergie et d’émotion. Créé en 2016, Saxback a remporté en 2018 le deuxième prix du Concours international de musique de chambre M-Prize aux États-Unis. L’ensemble se produit dans de nombreux festivals à travers la France — à La Folle Journée de Nantes, au Festival International de Musique de Besançon et bientôt aux Flâneries de Reims et collabore régulièrement avec l’association Les Concerts de Poche — et à l’international, récemment en Belgique et bientôt en Turquie au Festival International de Musique de Chambre d’Istanbul. Le groupe entretient une forte relation avec la Corée du Sud qui les accueilli en 2019, en 2024 et qui les accueillera à nouveau fin 2025 pour une tournée à travers tout le pays

Le répertoire du sextuor s’articule en programmes modulables Retour (Dessner, Bach, Scarlatti, Goubert, Berlioz), Tragic Love (Prokofiev, Debussy, Poulenc, Sibelius), et l’ambitieux Lumière Noire. Saxback collabore également avec le pianiste N. Gouin dans un programme en septuor autour de la Totentanz de Liszt et de Khoros, composé par le pianiste et créé à La Folle Journée de Nantes 2025

Les artistes

Louise Marcillat clarinettes Mib&Sib

Mathilde Salvi saxophones

Paul Lamarque saxophones

Tom Caudelle Saxhorn

Antonin Pomme saxophones

Cécilia Lemaitre-Sgard clarinettes

.

3 Rue de l’Horloge Gramat 46500 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The intimacy of chamber music, the power of a small orchestra

A unique sextet, Saxback is a cocktail of wind instruments (almost) all born from the inventive genius of Adolphe Sax? saxophones, saxhorns and clarinets

L’événement Festival Les Musicales du Causse Saxback Ensemble Gramat a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Vallée de la Dordogne