Gramat

Festival de cinéma de Gramat séances et atelier du samedi

Avenue Paul Mazet Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Plusieurs séances jeune public, familiale, tout public et atelier d'initiation au tournage pour ados et adultes

Plusieurs séances jeune public, familiale, tout public et atelier d'initiation au tournage pour ados et adultes. Ciné plein air pour clôturer la journée sur la place du Foirail

Repli dans la salle des fêtes en cas de pluie

Ciné p’tit déj petit déjeuner offert aux spectateurs à partir de 9h00

Traiteur sur place et restauration en centre ville

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Avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 61 12

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English :

Many screenings young audience, family, general public and introductory film workshop for teens and adults

L’événement Festival de cinéma de Gramat séances et atelier du samedi Gramat a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Dordogne