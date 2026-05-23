Festival de cinéma de Gramat séance du vendredi Gramat
Festival de cinéma de Gramat séance du vendredi Gramat vendredi 5 juin 2026.
Gramat
Festival de cinéma de Gramat séance du vendredi
Avenue Paul Mazet Gramat Lot
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Projection de film "dites lui que je l'aime", comédie dramatique de Romane Bohringer, suivi d'une rencontre avec la productrice Sophie Révil
Romane Borhinger décide d’adapter pour le cinéma le livre éponyme de Clémentine Autain consacré à sa mère
Projection de film "dites lui que je l'aime", comédie dramatique de Romane Bohringer, suivi d'une rencontre avec la productrice Sophie Révil
Romane Borhinger décide d’adapter pour le cinéma le livre éponyme de Clémentine Autain consacré à sa mère. Ce projet va l’obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère qui l'a abandonnée quand elle avait 9 mois
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Avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 61 12
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English :
Film screening of "dites lui que je l'aime", a comedy-drama by Romane Bohringer, followed by a meeting with producer Sophie Révil
Romane Borhinger decided to adapt Clémentine Autain’s eponymous book about her mother for the screen
L’événement Festival de cinéma de Gramat séance du vendredi Gramat a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Dordogne
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