Bourse aux livres Bibliothèque municipale Gramat

Gramat

Bourse aux livres

Bibliothèque municipale 102 rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Une journée dédiée aux amoureux de la lecture !

Romans, documentaires, jeunesse, loisirs, histoire… venez dénicher vos prochaines lectures à petits prix tout en soutenant la bibliothèque municipale

Une belle occasion de faire le plein de livres et de donner une seconde vie aux ouvrages

Organisée par l’Association "Les Amis de Pech Farrat" au profit de la bibliothèque

Une journée dédiée aux amoureux de la lecture !

Romans, documentaires, jeunesse, loisirs, histoire… venez dénicher vos prochaines lectures à petits prix tout en soutenant la bibliothèque municipale

Une belle occasion de faire le plein de livres et de donner une seconde vie aux ouvrages

Organisée par l’Association "Les Amis de Pech Farrat" au profit de la bibliothèque

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Bibliothèque municipale 102 rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie

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English :

A day dedicated to lovers of reading!

Novels, documentaries, youth, leisure, history… come and find your next read at low prices while supporting the municipal library

A great opportunity to stock up on books and give a second life to works

Organized by the Association "Les Amis de Pech Farrat" to benefit the library

L’événement Bourse aux livres Gramat a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Dordogne