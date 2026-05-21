Bourse aux livres Bibliothèque municipale Gramat
Bourse aux livres Bibliothèque municipale Gramat samedi 13 juin 2026.
Gramat
Bourse aux livres
Bibliothèque municipale 102 rue de l’Atelier Gramat Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Une journée dédiée aux amoureux de la lecture !
Romans, documentaires, jeunesse, loisirs, histoire… venez dénicher vos prochaines lectures à petits prix tout en soutenant la bibliothèque municipale
Une belle occasion de faire le plein de livres et de donner une seconde vie aux ouvrages
Organisée par l’Association "Les Amis de Pech Farrat" au profit de la bibliothèque
Une journée dédiée aux amoureux de la lecture !
Romans, documentaires, jeunesse, loisirs, histoire… venez dénicher vos prochaines lectures à petits prix tout en soutenant la bibliothèque municipale
Une belle occasion de faire le plein de livres et de donner une seconde vie aux ouvrages
Organisée par l’Association "Les Amis de Pech Farrat" au profit de la bibliothèque
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Bibliothèque municipale 102 rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie
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English :
A day dedicated to lovers of reading!
Novels, documentaries, youth, leisure, history… come and find your next read at low prices while supporting the municipal library
A great opportunity to stock up on books and give a second life to works
Organized by the Association "Les Amis de Pech Farrat" to benefit the library
L’événement Bourse aux livres Gramat a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Dordogne
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