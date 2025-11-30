Festival de Rocamadour: Rencontres hebdomadaires des Ateliers de La Sportelle Gramat

Festival de Rocamadour: Rencontres hebdomadaires des Ateliers de La Sportelle

Sous la direction d’Emmeran Rollin, le chœur de chambre des Rencontres hebdomadaires des Ateliers de la Sportelle présente un concert de restitution du travail mené tout au long de l’année. Le programme réunit des petits motets sacrés, de la Renaissance à nos jours, illustrant l’évolution du répertoire vocal et de la pratique chorale à travers les siècles .

33 Avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 82 92 67 40

Under the direction of Emmeran Rollin, the chamber choir of the Rencontres hebdomadaires des Ateliers de la Sportelle presents a concert to mark the end of the year?s work

