Festival de cinéma de Gramat séances, atelier et spectacle du dimanche Gramat
Festival de cinéma de Gramat séances, atelier et spectacle du dimanche Gramat dimanche 7 juin 2026.
Gramat
Festival de cinéma de Gramat séances, atelier et spectacle du dimanche
Avenue Paul Mazet Gramat Lot
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 20:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Plusieurs projections jeune public, familiales, intergénérationnelles, atelier "cinéma d'animation" et spectacle familial "l’Écran Magique"
Ciné p’tit déj petit déjeuner offert aux spectateurs à partir de 9h00
Restauration sur place et dans le centre ville
Plusieurs projections jeune public, familiales, intergénérationnelles, atelier "cinéma d'animation" et spectacle familial "l’Écran Magique"
Ciné p’tit déj petit déjeuner offert aux spectateurs à partir de 9h00
Restauration sur place et dans le centre ville
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Avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 61 12
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English :
Many screenings for young audiences, families, intergenerational, workshop "cinéma d'animation" and family show "l?Écran Magique"
Ciné p?tit déj: breakfast offered to spectators from 9:00 am
Restauration on site and in the town center
L’événement Festival de cinéma de Gramat séances, atelier et spectacle du dimanche Gramat a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Dordogne
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